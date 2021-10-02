Стефанчук прокомментировал возможность назначения на должность спикера ВР
Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что он не претендует на должность главы ВР, которую занимает Дмитрий Разумков, и считает себя максимально эффективным на своей нынешней должности, сообщает Слово и дело.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
На вопрос о том, предлагали ли ему стать спикером Рады, в том числе звучали ли такие предложения на съезде СН в Трускавце, Стефанчук отметил, что такого не было.
"Я исходил и исхожу из одного – то место, которое я занимаю, первого заместителя главы ВР, это то место, которое больше всего импонирует мне по характеру моей квалификации и по характеру того, что я делаю, где я максимально полезен.
Поэтому пока вопрос передо мной не стоял. Насколько я знаю. Этот вопрос не выносился. Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить план «троек», план развития страны", — рассказал он.