Стефанчук прокомментировал возможность назначения на должность спикера ВР

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что он не претендует на должность главы ВР, которую занимает Дмитрий Разумков, и считает себя максимально эффективным на своей нынешней должности, сообщает Слово и дело.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

На вопрос о том, предлагали ли ему стать спикером Рады, в том числе звучали ли такие предложения на съезде СН в Трускавце, Стефанчук отметил, что такого не было.

"Я исходил и исхожу из одного – то место, которое я занимаю, первого заместителя главы ВР, это то место, которое больше всего импонирует мне по характеру моей квалификации и по характеру того, что я делаю, где я максимально полезен.