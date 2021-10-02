В Германии сгорел музей раритетных автобусов

В немецком Штутгарте ночью 30 сентября случился крупный пожар в автопарке местной компании-перевозчика – он превратил в груду металла 20 автобусов, среди которых были редкие музейные экспонаты, сообщает АвтоПортал.

По данным местных СМИ, что причиной возгорания стал новый электрический автобус марки Mercedes-Benz. Воспламенение произошло в момент зарядки последнего. Огонь перекинулся на другие машины, которые были в депо.

Из музейных экземпляров уничтожены автобусы Mercedes-Benz O307, O322 и O317 1960-1970-х годов выпуска.

Также пострадали два человека — отправили в больницу после отравления угарным газом.

Предварительная сумма ущерба от происшествия — 30 млн евро.