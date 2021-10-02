Порошенко выиграл в суде кассацию против Портнова

Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы пятого президента Петра Порошенко, партии "Европейская солидарность" и телеканала "Прямой" в деле по иску бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщает Интерфакс-Украина.

"Соратник Януковича в августе 2019 года подал иск, пытаясь признать недостоверным и опровергнуть утверждение о том, что "материалы" дела моряков", несмотря на тайну следствия, были переданы ГБР господину Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе.

Как известно, Небензя цитировал материалы этого дела на заседании Совбеза ООН с целью оправдать действия страны-агрессора во время захвата украинских кораблей в ноябре 2018г. в Керченском проливе" , - сообщается в заявлении телеканала "Прямой".

Отмечается, что Верховный суд в своем постановлении, в частности, отметил, что суды первой и второй инстанции не предоставили оценки доказательствам по достоверности распространенной информации.

Верховный суд отменил решение Печерского суда и Киевского апелляционного суда и отправил дело на новое рассмотрение.

Как сообщалось, 11 октября Арбитражный суд в Гааге начнет слушания по делу Украины против России о захвате украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.