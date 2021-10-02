"Укрзализныця" продала билеты на недостающие вагоны

В Киеве пассажиры купили билеты на вагоны поезда "Киев-Черновцы", которых не было. Из-за этого люди были вынуждены ехать 12 часов по 3-4 человек на одном месте, сообщает УНИАН.

Об этом в Facebook написал Дмитрий Пальчиков.

По словам мужчины, он с друзьями решил поехать в Черновцы на выходные, однако с ними произошла неприятная ситуация.

"Решили с друзьями поехать в Черновцы на выходные 117 поезде, вагон 15. Приходим, а вагона нет. Вагона №15 в 117 поезде "Киев-Черновцы" - нет. И 14 вагона нет. И еще какого-то там вагона нет" , - написал возмущенный мужчина.

Кроме того, он отметил, что "Укрзализныця" продала билеты на 4 вагона, которых не было. Из-за этого пассажирам пришлось ехать 12 часов по 3-4 человек на одном месте.

В "Укрзализныце" уже отреагировали на инцидент, отметив, что выясняют, почему так произошло.

"Как раз разбираемся, почему поездная бригада не получила своевременных указаний по пересадке. Изменения в составе поезда связаны с изменением маршрута и, соответственно, населенности рейса из-за объезда места обвала карстовых пещер на территории Черновицкой области" , - сказали в "Укрзализныце".

В комментариях пользователи тоже отреагировали на очередной скандал: