3 тренировки, которые предотвращают проблемы с мозгом

Психическое заболевание – это серьезный кризис здоровья. К счастью, за последние несколько лет тема психического здоровья стала чаще подниматься и обсуждаться. В результате люди начинают уделять первоочередное внимание своему психическому здоровью. И тренировки могут быть одним из лучших способов сделать это, сообщает WomanEL.

Сайт хочет рассказать о 3 эффективных способах поддерживать психическое здоровье с помощью тренировки.

Езда на велосипеде

Езда на велосипеде может сжечь много калорий, что делает его отличным вариантом, если вы хотите сбросить или сохранить свой вес. Но это также отвечает всем требованиям как упражнение для здоровья мозга. Исследования показывают, что езда на велосипеде может быть ключом к предотвращению неврологических проблем.

Йога

В отличие от других тренировок, направленных на потерю веса или наращивание мышечной массы, йога ориентирована на достижение баланса и гармонии с помощью медитации, дыхания и поз для развития гибкости и силы.

Согласно изданию Harvard Health Publishing, йога приносит невероятные когнитивные преимущества. Потому что она развивает новые мозговые связи, которые могут улучшить такие вещи, как ваша память и продолжительность концентрации внимания.

Танцы

Мало что может сравниться с приятным блаженством, которое вы получаете, слушая любимую песню и танцуя. И хотя ваша мелодия номер один может поднять вам настроение, у танцев есть и некоторые реальные преимущества, и они не только физические. Танцы просто полезны для вашего психического здоровья. Во-первых, эта тренировка может повысить вашу самооценку. Танцы также выделяют в мозг химические вещества, которые могут облегчить некоторые симптомы тревоги и депрессии.