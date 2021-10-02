Симптомы дефицита белка и какие продукты необходимы
Белок является одним из трех основных макроэлементов наряду с жирами и углеводами. Он особенно важен, потому что выполняет большую часть работы в наших клетках и необходим для структуры и функции наших тканей, органов и желез, сообщает WomanEL.
Белок жизненно важен для строительства, восстановления и насыщения организма кислородом, а также играет ключевую роль в производстве ферментов, переваривающих нашу пищу. Это также важная часть производства и регулирования наших гормонов.
Как понять, достаточно ли вы получаете белка?
Вот 11 симптомов белковой недостаточности, которые могут быть способом вашего организма сказать вам, что вам нужно есть его больше:
- Медленное заживление ран.
- Слабая иммунная система, например, частые инфекции.
- Потеря мышечной массы (саркопения).
- Ослабленная прочность костей.
- Выпадение волос.
- Повышенный голод и тяга к пище.
- Ломкие ногти и сухая кожа.
- Изменения настроения.
- Утомляемость и слабость.
- Плохой рост (у детей).
- Плохой сон или бессонница.
4 здоровых источника белка
- Греческий йогурт.
- Темпе.
- Темное мясо индейки.
- Лосось.
Сколько белка нам нужно, чтобы избежать дефицита?
Организм нуждается в постоянном поступлении белка. Но существуют определенные периоды роста, такие как детство, юность, беременность и пожилой возраст (учитывая повышенную скорость разрушения мышц), которые могут потребовать увеличить его количество. Важно помнить, что потребности в белке зависят в первую очередь от индивидуальных особенностей, таких как пол, вес, состояние здоровья и уровень активности.
Тем не менее, в целом рекомендуемая суточная норма определяется с использованием следующего уравнения: 0,8 грамма белка, умноженного на 1 кг веса тела.