Симптомы дефицита белка и какие продукты необходимы

Белок является одним из трех основных макроэлементов наряду с жирами и углеводами. Он особенно важен, потому что выполняет большую часть работы в наших клетках и необходим для структуры и функции наших тканей, органов и желез, сообщает WomanEL.

Белок жизненно важен для строительства, восстановления и насыщения организма кислородом, а также играет ключевую роль в производстве ферментов, переваривающих нашу пищу. Это также важная часть производства и регулирования наших гормонов.

Как понять, достаточно ли вы получаете белка?

Вот 11 симптомов белковой недостаточности, которые могут быть способом вашего организма сказать вам, что вам нужно есть его больше:

Медленное заживление ран. Слабая иммунная система, например, частые инфекции. Потеря мышечной массы (саркопения). Ослабленная прочность костей. Выпадение волос. Повышенный голод и тяга к пище. Ломкие ногти и сухая кожа. Изменения настроения. Утомляемость и слабость. Плохой рост (у детей). Плохой сон или бессонница.

4 здоровых источника белка

Греческий йогурт.

Темпе.

Темное мясо индейки.

Лосось.

Сколько белка нам нужно, чтобы избежать дефицита?

Организм нуждается в постоянном поступлении белка. Но существуют определенные периоды роста, такие как детство, юность, беременность и пожилой возраст (учитывая повышенную скорость разрушения мышц), которые могут потребовать увеличить его количество. Важно помнить, что потребности в белке зависят в первую очередь от индивидуальных особенностей, таких как пол, вес, состояние здоровья и уровень активности.

Тем не менее, в целом рекомендуемая суточная норма определяется с использованием следующего уравнения: 0,8 грамма белка, умноженного на 1 кг веса тела.