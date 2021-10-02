Зеленский дал оценку себе и "слугам народа"

Украинский президент Владимир Зеленский во время съезда фракции "Слуга народа", который проходит в Трускавце, заявил, что оценивает свою работу на посту главы государства на 7-8 балов из 12-ти. В то же время работу политсилы он оценил на три с плюсом (по пятибалльной шкале), сообщает Обозреватель.

Отвечая на вопрос журналиста в субботу, 2 октября, президент отметил, что такую оценку поставил бы "слугам" из-за этого, что им "не хватает опыта".

В то же время, многие народные депутаты, по мнению Зеленского, "очень сильно подтянулись". Среди них, как сказал президент есть, "мощные люди", однако "не все гладко".

Зеленский на съезде "Слуги народа". Источник: Скриншот

"Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, не было много таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене" , – сказал глава украинского государства.

Говоря о оценке своей работы, он отметил, что оценивать должен украинский народ. Однако добавил, что по школе из 12 баллов поставил бы себе 7-8.

Также президент признал, что после первого года его президентства было замедление реформ. По его словам, сопротивлялись "система и Верховная Рада.

Президент оценил работу "Слуги народа"