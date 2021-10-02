Сок простого овоща способен снизить давление

При постоянном высоком давлении повышается риск сердечных заболеваний, в том числе таких опасных состояний, как инфаркт. Снизить вероятность развития гипертонии и наступления сердечного приступа можно с помощью регулярной физической активности и изменения диеты, сообщает Профиль.

Согласно исследованию, опубликованному на портале ResearchGate, добавление одного напитка в рацион может оказаться даже более эффективным, чем упражнения. Так, в борьбе с гипертонией способен помочь огуречный сок.

Исследователи разделили участников эксперимента на две группы. Первая в течение недели каждый день принимала сок огурца. Вторая группа занималась быстрой ходьбой в течение 20-30 минут восемь раз в течение двух недель. В результате выяснилось, что огуречный сок оказался эффективнее быстрой ходьбы, передает Express.

У тех, кто пил сок этого простого овоща, систолическое артериальное давление снизилось на 10,2 мм рт. ст., диастолическое – на 8,8 мм рт. ст. В то же время у участников из другой группы первый показатель уменьшился на 4 мм рт. ст., второй – на 3,5 мм рт. ст. В исследовании участвовали люди пожилого возраста. У них была диагностирована гипертония.