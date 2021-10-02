Первый этап президентской реформы прокуратуры закончился. После аттестации осталось 7700 прокуроров, сообщает Корреспондент.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что после первого этапа реформирования прокуратуры из более 12 тысяч осталось 7700 прокуроров. Об этом она сообщила во время заседания фракции Слуга народа в Трускавце.

"Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова: Первый этап президентской реформы прокуратуры закончился. Было более 12 тыс. прокуроров, в законе мы проголосовали 10 тыс. прокуроров, после аттестации 7700 осталось. То есть 35% ушло. И теперь мы выбираем прокуроров", - сообщила Венедиктова .

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что не видит проблемы в том, что пятеро из десяти ее штатных советников не прошли аттестацию.