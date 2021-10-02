Шмыгаль сообщил о рекордных инвестициях в Украину

Прямые иностранные инвестиции в Украину в первом полугодии составили 2,83 миллиарда долларов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook﻿.

"В первом полугодии 2021 года прямые иностранные инвестиции в Украину составили 2,83 млрд долларов. Из них 2,33 млрд долларов поступили из стран Европейского Союза. Рост инвестиций в первом полугодии — на рекордном уровне за последние 4 года" , — отметил глава правительства.

Он выразил надежду, что введенные в этом году дополнительные стимулы для предпринимателей будут способствовать росту инвестиционной активности.

В то же время, по словам Шмыгаля, продолжает расти экспорт украинской продукции. В сентябре он увеличился на 38% и за 9 месяцев составил 48,5 млрд долларов, что на 13,4 млрд больше, чем в прошлом году.

"Для увеличения нашего экспорта мы активно работаем над получением " промышленного безвиза" с ЕС, а также над несколькими соглашениями о зоне свободной торговли" , — подчеркнул Премьер-министр.

Он также сообщил, что в августе Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) возрос на 6,4% р/г, что значительно выше, чем в июле (2,3%). Этот Индекс включает информацию об основных отраслях экономики и демонстрирует положительные аспекты ее динамики.

"Лучшее восстановление экономической активности произошло благодаря росту сельского хозяйства (+25% р/г), устойчивому потребительскому спросу и росту розничной торговли (+10% р/г), увеличению инвестиций, а также росту строительного сектора и отдельных важных отраслей промышленности (металлургии, машиностроение). Важным аспектом также остается рост заработных плат (+22% р/г в номинальном выражении и +11% р/г в реальном выражении)" , — констатировал глава Кабмина.

Глава правительства также сообщил, что строительный сектор в августе возрос на 9% по сравнению с августом прошлого года.