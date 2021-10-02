3 октября: праздники, приметы и что нельзя делать

В воскресенье, 3 октября, в Украине отмечается народный праздник Астафий Ветряк, а также День учителя. Именины празднуют Евстафий, Михаил, Федор и Олег, сообщает Обозреватель.

По приметам в этот день судят о погоде в ближайшем будущем. Что можно и что нельзя делать 3 октября, читайте далее.

Астафий Ветряк

Православная церковь 3 октября чтит память великомученика Евстафия Римского. Этот святой и его семья погибли мученической смертью во втором веке, после того как отказались отречься от Иисуса Христа и принести жертву языческим идолам.

По ветру на Астафия в старину судили о погоде в ближайшем будущем (отсюда название – Ветряк). Этот день праздновали те, кто работал на мельницах-ветряках. Хозяйки рубили позднюю капусту, которая приобретала особенный вкус после заморозков.

Великомученик Евстафий, жена его мученица Феопистия и чада их мученики Агапий и Феопист. Источник: azbyka.ru

День учителя

Согласно указу президента Леонида Кучмы N 513/94 от 11 сентября 1994 года, в каждое первое воскресенье октября в Украине отмечается День учителя, или День работников образования. Все украинские педагоги сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником.

3 октября в Украине отмечают День учителя. Источник: Pixabay

Что нельзя делать 3 октября

Как гласят суеверия, на Астафия нельзя стряхивать воду с рук; дарить подарки; собираться за столом 13 людям; ходить в лес из-за риска заблудиться.

Ветер дует с севера – к стуже, с юга – к теплу. Источник: Pixabay

Приметы 3 октября

Ветер дует с севера – к стуже, с юга – к теплу, с запада – к сырой погоде, с востока – к ливням.

Туман и тепло, летает белая длинная паутина – осень будет погожей, а снег выпадет еще не скоро.

Шишки на елях низко растут – к ранним морозам.