iPhone на старых картинах: в сети раскрыли правду

Блогер Дэвид Гэмбл рассказал о старых картинах, на которых люди видят iPhone. Он навел ряд примеров и пояснил, что изображено на самом деле, сообщает Обозреватель.

На портале Medium блогер раскрыл правду о "путешественниках во времени". Например, на картине 1860 года изображена молодая девушка, которая якобы держит в руках смартфон и смотрит на него. Картину под названием "Ожидаемая" написал австрийский художник Феддинанда Георга Вальдмюллера. Однако вместо iPhoneв в ее руках – молитвенник, а сама девушка идет в церковь.

Картина "Ожидаемая". Источник: Medium

На фреске художника Умберто Романо которая называется "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд" изображен мужчина, который якобы держит в руках смартфон. На картине показаны события в 1630-х годах в США, а в руках мужчины – зеркало.

Фреска "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд". Источник: Medium

Гэмбл пишет, что на картине нидерландского живописца Питера де Хоха в 1670 году тоже нет никакого iPhone. Само название картины раскрывает тайну – "Мужчина передает письмо женщине в вестибюле дома".

Картина "Мужчина передает письмо женщине в вестибюле дома". Источник: Medium

По данным СМИ, Apple выпустит следующий iPhone 14, который будет иметь совершенно новый дизайн. Этому поспособствует обостренная конкуренция с другими производителями смартфонов.