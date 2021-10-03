Курс валют НБУ на 3 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 3 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 2 октября, остается стабильным на уровне 26.62 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 3 октября 2021 года.

Евро не изменился, и его курс составил 30.82 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 3 октября 2021 года.

Курс рубля не изменился и составил 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 3 октября 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 35.86 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 3 октября 2021 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 28.47 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 3 октября 2021 года.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 6.69 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 3 октября 2021 года.