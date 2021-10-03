Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака

В этот день стоит прислушиваться к своей интуиции и советам окружающих, а также полезно получать новые знания, сообщает Сегодня.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Найдите себе занятие по душе, чтобы отвлечься от текущих проблем. Но не пытайтесь изменить себя только потому, что вы кому-то не нравитесь. Вы самобытны, не стоит ни под кого подстраиваться, это неправильно.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Сегодня вам придется выполнить данное кому-то некоторое время назад обещание. Скорее всего, вам об этом напомнят, даже если вы и не считаете это правильным. Зато близкие люди поднимут вам настроение.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вы сегодня окажетесь в центре внимания тех людей, которые вас обычно не замечают. Будьте начеку – неизвестно, чего они от вас хотят. День пройдет позитивно, если вы сумеете вовремя реагировать на происходящие перемены.

Рак (22 июня – 22 июля)

Работа – не волк, особенно в ваш законный выходной. Лучше посвятите время себе, приведите в порядок мысли, пересмотрите гардероб и придумайте, как обновить имидж. Спонтанные решения будут удачными.

Лев (23 июля – 21 августа)

У вас сегодня получится все, что вы задумали. Действуйте смело и наслаждайтесь плодами своего труда – вам ничто и никто не помешает. Полезно прислушаться к разговорам – вы получите ценную информацию.

Дева (22 августа – 3 октября)

Сегодняшний день будет легким, и вы даже не заметите, как он подойдет к завершению. Побольше бы таких дней – и будет не жизнь, а сплошной праздник. Поищите применение своим многочисленным талантам.

Весы (3 октября – 23 октября)

Добрые дела в этот день просто необходимы. Проявляя бескорыстие, вы почувствуете неимоверный прилив сил. Заниматься этим часто не получается, но хоть иногда вспоминайте о них. Вам воздастся за ваши деяния.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Все, над чем вы так настойчиво трудились всю неделю, даст результаты. Остается только хвалить себя и держать планку на том же высоком уровне. Даже не пытайтесь кому-то что-то доказать, вы говорите на разных языках.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Вам необходимо отвлечься от насущных дел. Решение чужих проблем отложите на потом, займитесь собой. Не накапливайте неразрешенные вопросы, потому что потом они накатят, как снежный ком, и вы их не осилите.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Сегодня в вашу честь будут звучать фанфары – и вполне заслуженно. Возможно вы ошибаетесь насчет человека, о котором много размышляете в последнее время. Вам необходим более объективный взгляд со стороны.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Сегодня вы откажетесь от надуманного имиджа, приобретенных привычек и будете, наконец, самими собой. Этим вы немало удивите окружающих. Возможно, вы к этому и не причастны, но придется подчинится новым правилам.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Этот день благоприятен для новых знакомств и бесед – от серьезных деловых до приятных дружеских, только без сплетен, и даже романтических. Не позволяйте себя торопить, это будет во вред, а не во благо.