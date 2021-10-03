"Динамо" - "Шахтер": видео трансляция матча УПЛ

В рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" будет принимать донецкий "Шахтер". Матч грандов украинского футбола пройдет на "Олимпийском" в Киеве, сообщает УНИАН.

Вашему вниманию видеотрансляция матча "Динамо" - "Шахтер".

Начало встречи - в 19.30.

"Динамо" и "Шахтер" находятся на вершине турнирной таблицы УПЛ. У киевлян в активе 25 очков, у "горняков" - 22 балла.

Это 68-я встреча "Динамо" и "Шахтер" в рамках УПЛ. На данный момент обе команды побеждали по 25 раз, еще 17 встреч завершились вничью.

Главным арбитром поединка назначен львовянин Александр Шандор.

Видеотрансляция матча

Напомним, что 22 сентября "Динамо" и "Шахтер" встречались в матче за Суперкубок Украины. Поединок завершился разгромной победой "горняков" со счетом 3:0.

Перед встречей в чемпионате команды на неделе сыграли в Лиге чемпионов. "Шахтер" сумел сыграть вничью в поединке с "Интером" (0:0), а вот "Динамо" разгромно проиграло "Баварии" (0:5).

Что касается УПЛ, то в предыдущем туре и "Динамо", и "Шахтер" одержали победы. Киевляне обыграли "Рух" со счетом 2:0, а "горняки" разгромили "Верес" (4:1).