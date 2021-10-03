Корниенко могут назначить вице-спикером Рады

После результативного голосования за снятие спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, спикером должен стать первый заместитель Руслан Стефанчук, а на его место назначат Александра Корниенко, первого заместителя руководителя фракции "Слуга народа" и главы партии, сообщает Новое время.

По информации издания, Корниенко дал свое согласие, а президент Владимир Зеленский это поддержал.

В должности Корниенко, объясняют источники, займется реформой аппарата ВР и улучшением функции парламентаризма с учетом идей из "плана Пэта Кокса".

"План Пэта Кокса" - рекомендации по улучшению работы Верховной Рады, предоставленные бывшим президентом Европейского парламента Пэтом Коксом и утвержденные Радой в 2016 году.