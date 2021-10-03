Реванш Усик - Джошуа в Киеве: Кличко сделал заявление

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сделает все возможное, чтобы реванш Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) состоялся в нашей столице. Комментируя бой Усика в Лондоне Кличко восхитился большим количеством украинских болельщиков, которые собрались на арене "Тоттенхэма", сообщает Обозреватель.

Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе очень надеется, что на реванше их будет еще больше.

"Я надеюсь, что реванш в течение 6, максимум – 8-9 месяцев состоится. Реванш в Киеве? Это сложный вопрос и вопрос переговоров. Мы приложим все усилия для того, чтобы он, если прошел – то в Киеве, на стадионе", – заявил Виталий Владимирович в эфире﻿ "Свободы слова Савика Шустера" .

Отвечая на предложение журналистки потренировать Усика или дать ему небольшой мастер-класс Кличко ответил отрицательно.