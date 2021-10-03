Лучшие бюджетные курорты для осеннего отдыха

В октябре можно насладиться пляжным отдыхом не хуже, чем летом. Основная часть туристов дома, дети – на учебе, а цены на билеты и проживание в гостиницах стали более приятными, сообщает Обозреватель.

Выбор места для осеннего отдыха на морских курортах почти ничем не ограничен. Ведь большинство локаций не менее комфортны, чем до бархатного сезона. И при этом они более выгодны "для кошелька".

Читайте в материале о 5 курортах вблизи моря, где можно бюджетно отдохнуть осенью.

1. Турция

Самые теплые курорты для отдыха в конце сентября и в начале октября – Мармарис и Бодрум. Но в этих местах планам понежиться на солнышке могут помешать дожди. В период с октября до начала ноября лучше выбирать для отпуска Кемер и Белек.

Погода: температура воздуха осенью в Турции достигает 25-28 градусов, а температура воды – до 20.

Обратите внимание: Для поездки необходимо за 72 часа до прибытия заполнить онлайн-форму на сайте Министерства Турции. Так вы получите HES-код. Это персональный код для отслеживания перемещения зараженных людей. Еще для отдыха вам необходимо вакцинироваться или за 72 часа до вылета сделать ПЦР-тест на COVID-19 и распечатать с QR-кодом. Экспресс-тест нужно делать за 48 часов до вылета.

Море в Турции. Источник: unsplash

Затраты на 1 человека: от 7 000 грн (перелет + проживание в 3-звездочном отеле с услугой all inclusive). Дешевле можно отдохнуть в середине октября.

от 7 000 грн (перелет + проживание в 3-звездочном отеле с услугой all inclusive). Дешевле можно отдохнуть в середине октября. Локации, которые стоит посетить: пещера Дамлаташ, амфитеатр Аспендос, Каппадокия, Перге и Фаселис, водопад Куршунлу, гора Тахталы.

2. Греция

Для отдыха всей семьей прекрасно подойдет остров Родос, где есть Средиземное и Эгейское море. Для спокойного отпуска можно выбрать остров Крит или Корфу. Дороже отдых в Санторини (где пляжи с черным песком) и Миконос (любимое место знаменитостей: Кендалл Дженнер, Деми Мур и других).

Погода: осенью в Греции море еще теплое (температура в сентябре до 25 градусов, в октябре – до 23). Температура воздуха достигает 28 градусов.

Отдых в Греции. Источник: unsplash

Обратите внимание: За 24 часа до вылета заполните форму "Passenger Locator Form" (PLF). В интернете есть подробные инструкции, как это лучше сделать. Дополнительно нужно вакцинироваться или за 72 часа до прибытия в Грецию сделать ПЦР-тест на COVID-19 и распечатать QR-код. Экспресс-тест – за 48 часов до прибытия на курорт.

Затраты на 1 человека: от 23 000 грн (перелет + 7-дневный отдых в 3-звездочном отеле с услугой all inclusive).

от 23 000 грн (перелет + 7-дневный отдых в 3-звездочном отеле с услугой all inclusive). Локации, которые стоит посетить: дворец Великих магистров, Родосская крепость, акрополь Линдоса, дворец Кносский, пещера Сфедони, дворец Ахиллион.

3. Кипр

Вы не прогадаете, если выберете для активного отдыха Лимасол или Айя-Напу. А чтобы увидеть бирюзовую воду и белый песок – проведите отпуск в Протарасе, на пляже Коннос. Не слишком бьет по карману отдых в Ларнаке.

Погода: осенью температура воздуха на Кипре достигает 27 градусов, а температура воды – до 26.

Релакс на Кипре. Источник: unsplash

Обратите внимание: За 48 часов до вылета необходимо зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass. Вы получите личную карту доступа для вылета. Еще не забудьте вакцинироваться или за 72 часа до вылета сделать ПЦР-тест и распечатать QR-код. Прибыв на Кипр, турист должен повторно сделать ПЦР-тест (стоимость от 463 до 587 грн).

Затраты на 1 человека: от 15 000 (перелет + 7-дневное проживание в 3-звездочном отеле с услугой all inclusive).

от 15 000 (перелет + 7-дневное проживание в 3-звездочном отеле с услугой all inclusive). Локации, которые стоит посетить: Аматус, Курион, Хала Султан Текке, парк верблюдов, ферма осликов "Golden Donkeys".

4. Египет

Чаще всего туристы выбирают для отпуска Шарм-аль-Шейх. Здесь можно вдоволь насладиться плаванием с маской, погружением на глубину или взять экскурсии на яхте до необитаемого острова. В Хургаде спросом пользуются конные прогулки по пустыне, сафари-туры и морские прогулки на Оранжевом пляже. Любители подводного мира также могут выбрать курорт Марса Алам.

Море в Египте. Источник: unsplash

Погода: в сентябре и октябре температура воздуха в Египте составляет 28 градусов, а температура воды – до 26.

Обратите внимание! Обязательно перед вылетом вакцинируйтесь или сделайте ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов. Дополнительно распечатайте QR-код, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи теста.

Затраты на 1 человека: от 9000 грн (перелет + 7-дневное проживание в 3-звездочном отеле с услугой all inclusive).

от 9000 грн (перелет + 7-дневное проживание в 3-звездочном отеле с услугой all inclusive). Локации, которые стоит посетить: парк Рас-Мохаммед, площадь Сохо, мечеть Мустафа, парк Дельфінів, Hollywood Sharm El Sheikh.

5. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Для пляжного отдыха в ОАЭ выбирайте Эль-Фуджайру, Рас-эль-Хайме или Шарджи. А для тех, кто хочет развлечься на вечеринках, лучше отдать предпочтение Дубаю. Можно в течение отпуска посетить несколько эмиратов. Так вы точно убедитесь, что ближе к душе.

Погода: в октябре температура воздуха в ОАЭ составляет 28-30 градусов, а температура моря – 23-25 градусов.

Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах. Источник: unsplash

Обратите внимание: За 72 часа до прибытия в ОАЭ сделайте ПЦР-тест или вакцинируйтесь. Далее распечатайте QR-код, удостоверяющий результаты теста, и возьмите с собой полис международного медицинского страхования. Прилетев в ОАЭ, сделайте еще раз тест на COVID-19. В аэропорту его делают бесплатно.