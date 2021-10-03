Брифинг Зеленского в Трускавце: главные заявления (Обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил партийное мероприятие "Слуги народа" в Трускавце, по итогам которого организован брифинг, сообщает Интерфакс-Украина.

Собрали главные заявления Зеленского на этот момент.

О баллотировании на второй срок

"Я ничего не решал о втором сроке. Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% своей программы, а полсрока прошло. Если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, то мы не успеем это сделать. Это не значит, что если я успею все сделать за 4,5 года, я за полгода до конца каденции уйду" , - сказал он.

Также Зеленский заявил, что не намерен инициировать изменение формы правления в государстве на президентскую и не согласился, что власть в Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в ОП.

О личной встрече с Путиным

"Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде (повестке дня, - ред). Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен" , – заявил президент.

О кандидатуре спикера Верховной Рады

"Касательно вопроса о Руслане Стефанчуке (первый вице-спикер – ред). Обязательно будет фракция, которая будет проговаривать, кто может быть тем или иным кандидатом монобольшинства на место спикера.

В таком формате у нас всегда все происходит: если 70 голосов за ту или иную кандидатуру, за тот или иной закон, то или иное решение, мы договаривались, что все поддерживаем" , - сказал он.

О "вагнеровцах" и Порошенко

"Порошенко надо допрашивать по этому поводу, который говорит, что принимал решение по этой операции. Я в российских операциях участия не принимаю" , - сказал Зеленский.

Также глава государства прокомментировал арест Саакашвили, заявив что Украина будет добиваться﻿ его возвращения.

О деятельности СНБО

Зеленский считает, что до его президентства все говорили, что СНБО - это "кладбище".

"И здесь заработал орган, и выглядит достаточно мощным органом. И выглядит так: "А что они себе позволяют?". На место ставим предателей государства. Вот, что они себе позволяют. Не правильно это? Нет вопросов. Будет после меня по-другому, а после меня точно будет" , - заявил он.

О возможной полной подконтрольности Рады президенту

"Можете успокоиться: этого не будет, чтобы долго не отвечать... Касательно концентрации власти - мне не нужна никакая власть: я пришел что-то изменить, что-то пообещал " , - сказал Зеленский.

"Если на этом пути есть те или иные преграды, давайте прокладывать другой путь, или отдайте "руль" другому "водителю" этого процесса. И пусть этот человек, как было до этого, президент, спикер и премьер работают из трёх разных команд, пускай не будет никакой концентрации совсем, пусть все решения принимаются годами, давайте так попробуем" , - добавил он.

О нападении на Шефира

"Было покушение на убийство - это стопроцентная информация. Есть много деталей, которые я не имею право озвучивать, пока идёт следствие. Я считаю, что исполнителей найдут" , - заявил Зеленский.