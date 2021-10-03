Брифинг Зеленского в Трускавце: главные заявления (Обновлено)
Президент Украины Владимир Зеленский посетил партийное мероприятие "Слуги народа" в Трускавце, по итогам которого организован брифинг, сообщает Интерфакс-Украина.
Собрали главные заявления Зеленского на этот момент.
О баллотировании на второй срок
"Я ничего не решал о втором сроке. Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% своей программы, а полсрока прошло. Если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, то мы не успеем это сделать. Это не значит, что если я успею все сделать за 4,5 года, я за полгода до конца каденции уйду", - сказал он.
Также Зеленский заявил, что не намерен инициировать изменение формы правления в государстве на президентскую и не согласился, что власть в Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в ОП.
О личной встрече с Путиным
"Если будет встреча тет-а-тет, не надо сосредотачиваться на конкретной адженде (повестке дня, - ред). Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен", – заявил президент.
О кандидатуре спикера Верховной Рады
"Касательно вопроса о Руслане Стефанчуке (первый вице-спикер – ред). Обязательно будет фракция, которая будет проговаривать, кто может быть тем или иным кандидатом монобольшинства на место спикера.
В таком формате у нас всегда все происходит: если 70 голосов за ту или иную кандидатуру, за тот или иной закон, то или иное решение, мы договаривались, что все поддерживаем"
, - сказал он.
О "вагнеровцах" и Порошенко
"Порошенко надо допрашивать по этому поводу, который говорит, что принимал решение по этой операции. Я в российских операциях участия не принимаю", - сказал Зеленский.
Также глава государства прокомментировал арест Саакашвили, заявив что Украина будет добиваться его возвращения.
О деятельности СНБО
Зеленский считает, что до его президентства все говорили, что СНБО - это "кладбище".
"И здесь заработал орган, и выглядит достаточно мощным органом. И выглядит так: "А что они себе позволяют?". На место ставим предателей государства. Вот, что они себе позволяют. Не правильно это? Нет вопросов. Будет после меня по-другому, а после меня точно будет", - заявил он.
О возможной полной подконтрольности Рады президенту
"Можете успокоиться: этого не будет, чтобы долго не отвечать... Касательно концентрации власти - мне не нужна никакая власть: я пришел что-то изменить, что-то пообещал ", - сказал Зеленский.
"Если на этом пути есть те или иные преграды, давайте прокладывать другой путь, или отдайте "руль" другому "водителю" этого процесса. И пусть этот человек, как было до этого, президент, спикер и премьер работают из трёх разных команд, пускай не будет никакой концентрации совсем, пусть все решения принимаются годами, давайте так попробуем", - добавил он.
О нападении на Шефира
"Было покушение на убийство - это стопроцентная информация. Есть много деталей, которые я не имею право озвучивать, пока идёт следствие. Я считаю, что исполнителей найдут", - заявил Зеленский.
"Я не могу говорить о заказчиках - мне сложно сказать, идёт следствие: в правоохранительные органы много людей вызваны с очень известными именами, с кем-то не общался Сергей, кого-то знал, кого-то подозревает", - добавил глава государства.