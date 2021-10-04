Сильный пресс и крепкая спина с помощью нескольких движений

Для работы над идеальным телом нужно лишь твое желание. Поэтому главное не лениться и сделать первый шаг навстречу фактуре, которая будет нравиться. А помочь в этом могут эти простые движения, которые сделают твой пресс и спину сильными и красивыми, сообщает 24 Канал.

Простыми и эффективными движениями поделился фитнес-тренер Ник Уолкер. Он утверждает, что с их помощью можно хорошо поработать над своим телом, даря ему желаемый рельеф. Сначала пройдемся по советам, которые дал тренер. Они касаются тренировки мышц кора.

Прежде всего, отмечает Ник Уолкер, нужно придерживаться сбалансированной диеты и структурировать питания так, чтобы твои мышцы росли, а жир исчезал.﻿ Также он рекомендует брать на вооружение анти-движения. Например, планки, чтобы развить силу и стабильность.

Не стоит забывать и о скручиваниях. В повседневной жизни каждый из нас выполняет недостаточное количество скручиваний.

И напоследок он предлагает развлекаться и проявлять творческий подход к тренировкам пресса. Ник Уолкер убежден, что ты будешь удивлен тем количеством силы и стабильности, которую можешь обнаружить в различных типах движений, с какими будешь экспериментировать.

Три простые движения, которые накачают сильный пресс и крепкую спину

Планка с выпадом в сторону – 2 подхода по 20 повторений

– 2 подхода по 20 повторений Планка от колена к локтю – 2 подхода по 30 секунд

– 2 подхода по 30 секунд Прогулка в позиции зверя – 2 подхода по 20 шагов.

Смотри на видео, как правильно выполнять движения:

Рекомендация тренера: отдыхай 15 секунд между подходами.

Возьми на вооружение комплекс этих упражнений. Но помни, что ты должен выкладываться на все 100, если не 200 процентов. Только в таком случае результат начнет тебя устраивать. Работай над собой и не ленись становиться лучше версии себя вчерашнего!