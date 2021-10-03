Майк Тайсон высказался о бое Усик - Джошуа

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился своим мнением о бое между Александром Усиком и Энтони Джошуа, сообщает УНИАН.

Он прокомментировал результат боя для YouTube-канала ESNEWS.

"Усик был очень быстрым. Его скорость больше всего осложнила жизнь Джошуа. Джеб обломал Энтони. Однако Джошуа все еще учится. Он еще ребенок. Пусть Энтони и двукратный чемпион мира, но он еще ребенок. Я говорю только об их поединке. Я не говорю о боях, которые были у них до этого" , - сказал Тайсон.

Легендарный боксер выразил желание увидеть бои Усика с другими супертяжами:

"Усик перевернул игру. Я хочу увидеть, как он дерется с другими парнями. Я хочу посмотреть его бои с Уайлдером и Энди Руисом. Эти парни опытнее, чем Джошуа".

Усик - Джошуа: итоги боя