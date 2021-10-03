Правящая партия Грузии заявляет о победе на выборах

Правящая партия "Грузинская мечта" побеждает по пропорциональным спискам на местных выборах после подсчета 85% результатов, получая 47,9% голосов избирателей, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил на брифинге в воскресенье ее председатель Ираклий Кобахидзе.

По его данным, оппозиционная партия "Единое национальное движение" получает 30,7% голосов.

Как заявил Кобахидзе, "Грузинская мечта" одержала "убедительную победу" на местных выборах в масштабах всей страны.