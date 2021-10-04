Школьные каникулы в 2021-2022 году: график

Школьники в 2021 году впервые уйдут на каникулы 25 октября согласно графику, утвержденному Министерством образования и науки. Впрочем, администрации школ вправе сами корректировать режим работы школ, главное - чтобы дети учились определенное количество часов в году, сообщает РБК-Украина.

Сколько будут заниматься и отдыхать школьники в нынешнем учебном году - читайте ниже в нашем материале.

Как правило, учебные заведения придерживаются предложенного МОН графика, а выглядит он так:

осенние каникулы - с 25 по 31 октября 2021 года

зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года

весенние каникулы - с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года

летние каникулы - с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года

Эти даты рекомендованные, но важно, чтобы продолжительность каникул не превышала тридцати дней. Конечно же, летние каникулы здесь - исключение.

Помимо названых выше дней, школьники смогут отдыхать в такие даты:

14 октября - День защитника Украины

25 декабря - Католическое Рождество

8 марта - Международный Женский день

24 апреля - Пасха

1 мая - День труда

9 мая - День победы

Отметим, что COVID-ситуация в стране может внести определенные коррективы в школьный график. Ведь в случае усиления карантина, школьников могут внепланово отправить на дистанционку.