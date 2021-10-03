Шотландский клуб заинтересовался Шевченко

Шотландский "Селтик" заинтересован в сотрудничестве с экс-главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко, сообщает УНИАН.

Об этом пишет The Sun.

Руководство "Селтика" недовольно результатами команды под руководством Ангелоса Постекоглу. "Селтик" занимает лишь шестое место в чемпионате Шотландии после семи туров, а в Лиге Европы стартовал с двух поражений.

Среди плюсов приглашения Шевченко является то, что он свободно владеет английским.

Шевченко на данный момент открыт к переговорам и хочет поработать с одним из европейских клубов. В случае с "Селтиком", тренеру не нужно будет получать разрешение на работу в Великобритании, так как он давно живет в Лондоне.

Ранее сообщалось, что в услугах Шевченко были заинтересованы в американской MLS. Кроме того, его кандидатуру рассматривали в сборной Турции, но в итоге пригласили другого специалиста.

Уход Андрея Шевченко из сборной Украины