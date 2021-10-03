Президент Украины Владимир Зеленский ответил, будут ли санкции против олигархов или медиа. По его словам, пока нет, но СНБО продолжает работать, сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил на выездном брифинге﻿ фракции "Слуга народа".

На вопрос о том, будут ли санкции, он ответил:

"Нет, насколько мне известно, сегодня нет. Но СНБО постоянно работает. Есть много вопросов относительно недр, не весь список из Кабмина пришел в отношении преступников, исправляют некоторые ошибки".

По его словам, "не додавили" вопрос контрабанды.