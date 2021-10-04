Трем знакам Зодиака этой осенью необходимо отправиться в путешествие

Известный астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН назвал знаки Зодиака, которым лучше всего отправиться в путешествие уже этой осенью. По его словам, для трех знаков Зодиака оно будет максимально удачным, сообщает УНИАН.

Стрелец

Самые удачные поездки осенью предстоят Стрельцу. Его ждут прекрасные дальние поездки, особенно романтические на какие-нибудь Сейшельские или Мальдивские острова.

Лев

Также поездки в октябре-ноябре порадуют Льва. В дороге его могут ждать важные судьбоносные встречи, каким-то образом связанные с узами брака и отношениями. Это будут очень запоминающиеся путешествия. Львам стоит отправиться в это время в горную местность.

Весы

Весы также могут не переживать за свои поездки – они будут весьма удачными. Им стоит отправляться в поездки к озерам, рекам, то есть к водоемам. У Весов сложится очень благоприятная ситуация во всем, что связано с этим. Также их могут ждать удачные деловые поездки. Более того, в этот период Весы даже могут эмигрировать, и они не прогадают.