Уникальный напиток против простуды: рецепт лечебного чая

Осень вместе с дождями и холодом приносит в нашу жизнь сезонные инфекции и простуды. Как быстро стать на ноги и привести организм в тонус знает диетологиня Екатерина Йенсен, сообщает 24 Канал.

Женщина поделась на своей странице в инстаграме рецептом лечебного напитка, который можно легко приготовить дома. Читайте и сохраняйте, чтобы не болеть.

Напиток против простуды

Уникальные свойства этот напиток имеет благодаря полезным элементам, которые есть в составе ингредиентов, а именно: ⠀

витамин С, который защищает иммунную систему от вирусов;

биофлавоноиды, которые способствуют усвоению витамина С;

антиоксиданты, которые защищают клетки от окисления;

противовоспалительные компоненты, которые содержат масло, имбирь и куркума;

антибактериальные вещества в составе чеснока.

Ингредиенты

сок 1 лимона;

сок 1 апельсина;

сок 1 грейпфрута;

имбирь;

1 зубчик чеснока;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 чайная ложка куркумы;

щепотка перца.

Способ приготовления и применения

Натрите имбирь на мелкой терке и измельчите чеснок. Очистите цитрусовые, разрежьте их и измельчите в блендере. Сок отделите от мякоти, процедив через сито. Смешайте все ингредиенты в емкости.

Если у вас язва желудка или гастрит, то такой напиток рекомендуется разводить водой и добавлять в 2 раза больше масла.

Напиток следует выпивать одним махом 2 – 3 раза в день после приема пищи, если вы болеете. Вы можете также использовать его для профилактики в сезон высокого риска заболеваний несколько раз в неделю.