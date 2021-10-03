Dacia стала самым популярным электромобилем Италии

Сентябрьские результаты продаж электромобилей на итальянском рынке преподнесли некоторые сюрпризы. Румынская Dacia Spring официально стала самым популярным электрокаром, сообщает InsideEVs.

Благодаря тотальному дефициту чипов общая реализация упала на 32,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Тем не менее, продажи машин на батарейках постепенно растут. За прошлый месяц их доля достигла 8 процентов.

Положительная динамика наблюдается с начала этого года. С января по сентябрь реализовано почти 50 тысяч гибридных и электрических моделей, что на целых 512,6 процентов больше, чем двумя годами ранее.

Неожиданным открытием стало лидерство Dacia Spring, который смог закрепиться на первом месте с результатом в 1 876 экземпляров. Неплохие для городского электрокара характеристики и небольшая цена сделали своё дело, сделав модель чрезвычайно популярной.

Второе место занял Fiat 500 elettrica с результатом в 1 289 машин. Замыкает тройку лидеров американский седан Tesla Model 3 (999 единиц). Последним в десятке лидеров стал хэтчбэк Peugeot e–2008 (206 единиц).

Напомним, некоторое время назад стало известно, что китайский стартап XPeng смог преодолеть психологическую отметку в 10 тысяч проданных электромобилей. Всего сентябрьские результаты составили 10 412 экземпляров, что выше августа на 44 процента и больше прошлогодних показателей на 199%. По меркам таких молодых компаний цифры просто отличные.