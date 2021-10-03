Китай охватил энергетический кризис: что произошло

Промышленные центры в Китае столкнулись с крупнейшим энергетическим кризисом – в некоторых провинциях начались перебои в работе заводов. Электричества не хватает даже городам – жителям северо-восточных регионов не разрешают использовать бойлеры и микроволновки, а на улицах не работает освещение и светофоры, сообщает Обозреватель.

С чем связана нехватка электричества и может ли это сказаться на украинцах – рассказываем далее.

Что произошло?

Есть несколько причин кризиса в Китае: экология, стоимость угля и политика власти. Хотя страна продолжает развивать свою зеленую энергетику, уголь остается основой рынка. Именно на угольные электростанции приходится более 56% произведенной электроэнергии.

Однако в последнее время стоимость угля выросла до рекордных показателей. Только за последний месяц тонна сырья на бирже Чжэнчжоу подорожала на 40%, до 192,4 долларов – в сравнении с прошлым летом цены взлетели вдвое.

Такая ситуация прежде всего связана с тем, что правительство страны искусственно ограничило добычу угля. В июле в Китае заработала новая система обмена квотами на эмиссии углерода, при помощи которой Пекин надеется сократить выбросы, производимые заводами. К 2060 году государство намерено стать "углеродно нейтральным" – это значит, что выбросы предприятий будут компенсированы при помощи перехода на менее токсичное топливо и высадки деревьев.

К 2060 году Китай намерен стать "углеродно нейтральным"

Кроме того, лидер страны Си Цзиньпин пытается обеспечить "голубое небо" на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в феврале следующего года. Ситуация с загрязнением воздуха в КНР действительно очень серьезная – китайские города занимают первые позиции в мире по выбросами углекислого газа.

На энергетическую ситуацию повлияло сокращение поставок иностранного сырья – в первую очередь из-за пандемии и карантинных ограничений. А увеличить импорт сейчас практически невозможно и вот почему:

Россия пытается удовлетворить спрос Европы и Южной Кореи;

Индонезия ограничила поставки из-за дождливой погоды в последние пару месяцев;

А угля из Монголии просто не хватит, чтобы полностью удовлетворить спрос.

К тому же, КНР не хочет закупать сырье у Австралии из-за торговой войны – в 2020 году Пекин отказался от сотрудничества из-за заявления премьер-министра о необходимости расследования происхождения коронавируса.

На ситуации внутри страны сказалась еще и погода: на юге кризис связан с нехваткой гидроэнергии – из-за жаркого лета в этом году быстро иссушались водохранилища региона.

Кто страдает от кризиса?

Ситуация в сфере энергетики отразилась на крупных предприятиях – к примеру, алюминиевых заводах, производителях текстиля и техники, а также заводах по переработке сои. Фабрики вынуждены ограничить свою деятельность или попросту закрываться, так как остановка производства означает фактическое банкротство.

Из-за перебоев с электричеством остановили работу заводы, которые поставляют компоненты компаниям Tesla и Apple. По словам иностранных экспертов, нехватка электроэнергии также негативно повлияет на производство смартфонов от китайских Huawei и Xiaomi.

Из-за перебоев с электричеством остановили работу заводы, которые поставляют компоненты компаниям Tesla и Apple

В восточной провинции Цзянсу закрылись сталелитейные заводы, а более тысячи других фабрик и производств власти приказали работать по схеме "два дня через два".

143 предприятия прекратили работу полностью.

От дефицита электричества страдают и обычные китайцы. В некоторых частях северо-востока страны отключили:

светофоры;

жилые лифты;

покрытие мобильной связи 3G;

уличное освещение;

подачу горячей воды.

От дефицита электричества страдают и обычные китайцы

Власти призывают людей не использовать кондиционеры, микроволновые печи, обогреватели, бойлеры и другие энергозатратные приборы. Для экономии торговые центры закрываются раньше положенного времени.

Не обошлось и без трагических случаев. Так, в провинции Ляонин из-за внезапного отключения вентиляционной системы на заводе 23 работника отравились угарным газом. Также СМИ писали о случаях отравления людей, пытавшихся отапливать тесные комнаты с помощью газовых плит.

В будущем перебои с электричеством могут коснуться почти 100 млн человек.

Чем грозит ситуация в Китае?

Отключения электричества в Китае – это одно из звеньев мирового кризиса. Европа страдает от высокой стоимости газа, Великобритании не хватает топлива, повсюду падает выпуск автомобилей из-за чего срываются поставки жизненно необходимых товаров. Результат – цены растут, а экономика тормозит. Эксперты прогнозируют, что в скором времени эффект от кризиса почувствует весь мир: повышение цен на энергоносители, в том числе и газ, инфляция и нехватка товаров – от текстиля до деталей электротехники.

Кризис в Китае почувствуют и обычные украинцы

Кроме того, в ближайшей перспективе пострадают от энергетической ситуации в Китае и обычные украинцы.