Названы самые экономичные кроссоверы в 2021 году

Эксперты назвали самые экономичные кроссоверы, сообщает Твоя машина.

Лидером стал гибрид Range Rover Sport P400e, оборудованный 2,0-литровым турбомотором I4 и двумя электродвигателями общей мощностью более 400 л.с. При такой отдаче на 100 км в смешанном цикле тратится всего 5,6 литра.

Второе место досталось еще одному гибриду — Lexus NX 300h. Автомобилем движет силовая установка на базе 2,5-литрового ДВС мощностью 200 л.с. В смешанном цикле расход топлива составляет 7,6 литра, а на трассе на 100 км требуется всего 7,1 литра.

Тройку замкнул Nissan Rogue нового поколения, который также известен под названием X-Trail. Меньше всего топлива тратит версия с 2,5-литровой атмосферной «четверкой» на 185 л.с. – она потребляет 8,1 литра в смешанном режиме и 6,9 литра за городом.

Четвертое место занял гибридный Toyota RAV4. Под капотом стоит 2,5-литровый бензиновый двигатель, который за счет двух «вспомогательных» электромоторов потребляет в среднем 5,9 литра на 100 км.

Также в восьмерку вошли Chevrolet Trailblazer (8,4 л/100 км в смешанном цикле), Subaru Crosstrek (7,8 л/100 км), а также гибридные версии Toyota Highlander (6,5 л/100 км) и Honda CR-V (6,2 л/100 км).