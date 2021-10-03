В Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра

В воскресенье, 3 октября, в Киеве состоялся шестой Марш памяти жертв Бабьего Яра, сообщает УНИАН.

Колонна участников Марша прошла по тому же маршруту, по которому жертвы трагедии, большинство из которых были евреями, в 1941 году шли на расстрел в Бабий Яр.

Завершился Марш Памяти молитвой "Каддиш", которую прочитал раввин Шломо Вильгельм.

По оценкам ОЕОУ, в Марше памяти приняли участие до тысячи человек. Организаторы Марша – Евгений Городецкий и Дмитрий Юринов.

Благодаря поддержке ОЕОУ на Марш памяти приехали члены еврейских общин Винницы, Брацлава и ученики одной из школ Запорожья.