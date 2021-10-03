В Киеве срывают показ расследования о бизнесе Зеленского (Обновлено)

Расследователи "Слідство.Інфо" подготовили фильм о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и "грязных" деньгаї олигарха Игоря Коломойского, однако показ, запланированный на 3 октября в Малой опере Киева, по непонятным причинам срывается, сообщает Деловая столица.

Об этом написала журналистка Анна Бабинец.

"За несколько часов до показа фильма "Оффшор 95" директор "Малой оперы" Алексей Прасол позвонил нам и сказал, что показа не будет" , — написала Бабинец.

По ее словам, Прасол сначала просто заявил, что в опере показывать фильм о президенте не будут.

Позже он написал, что у них якобы "нет света и вообще ремонт".

Журналистка поехала к "Малой опере", и убедилась, что электричество есть, а ремонта нет.

"Однако постеры с нашим фильмом из помещения сняли, работникам сказали, что короткий день — опера закрывается в 17:00. Алексей сказал мне по телефону, что ничего не знает о нашем фильме и бросил трубку. Соглашение у нас заключено, локация оплачена.

До премьеры — 5 часов, у нас зарегистрировано почти 250 человек. Помогите, пожалуйста, найти новую локацию для показа! Все должно произойти сегодня в 19:00" , — написала Бабинец.

Обновлено. Журналисты сообщили﻿, что после огласки руководство "Малой оперы" все же разрешило показать фильм в запланированное время.

Команда "Слідство.Інфо" планирует показать фильм "Оффшор 95" в Малой опере. Это расследование — часть международного проекту Pandora Papers, содержащий 2,94 терабайт финансовых данных.

Pandora Papers — глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытых доходах самых богатых людей со всего мира, среди которых более 30 топ-политиков.

В этих секретных документах также фигурируют беглецы, осужденные, знаменитости, звезды футбола, судьи, налоговики и руководители крупнейших городов мира.

Над документами с проекта Pandora Papers работала команда из более чем 600 журналистов из 117 стран мира — члены The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). От Украины над этими проектами работала и работает "Слідство.Інфо".