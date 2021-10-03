На севере Италии потерпел крушение частный самолет

На севере Италии потерпел крушение небольшой частный самолет. На его борту находились шесть человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет RaiNews24﻿.

Инцидент произошел в городе Сан-Донато-Миланезе. Самолет вылетел из аэропорта Линате и направлялся на Сардинию.

Самолет рухнул на здание, которое находилось на ремонте. В результате происшествия никто не выжил.

На месте происшествия работают спасательный вертолет, скорая помощь, четыре машины скорой помощи, пожарная бригада, карабинеры, полиция и городская полиция.