Ведущая 1+1 Маричка Падалко написала трогательный пост

Украинская телеведущая Маричка Падалко приняла участие в благотворительном забеге в поддержку женщин, которые борются с раком молочной железы, сообщает УНИАН.

"Женщины должны долго жить, а не рано умирать! Сегодня по всему миру проходит благотворительный забег в поддержку тех, кто борется с раком молочной железы. Это забег о жизни и о выздоровлении" , - написала Маричка в своем инста-блоге.

Также она добавила, что женщинам нужно проходить ежегодный осмотр.

"Не забываем, девушки, в этом месяце - День борьбы с раком молочной железы как еще одно напоминание о ежегодном осмотре. Я вам еще раз напомню, когда сделаю свой" , - подытожила Падалко.

Маричка Падалко приняла участие в благотворительном забеге / instagram.com/marichkapadalko

Кто такая Маричка Падалко

Сначала она работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года - ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Завтрак +", которая была в эфире в 2006-2008 годах.

В 2009-2010 годах была ведущей утреннего шоу "Завтрак с 1+1". Позже вела рубрику "Мамин дневник" в этой программе. Вместе с Егором Гордеевым вела выпуски ТСН в рамках утреннего шоу "Завтрак с 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах.

В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент - одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

Также Маричка замужем за Егором Соболевым и имеет троих детей - Михаила, Марию и Екатерину.