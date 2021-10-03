Французские пекари попали в Книгу рекордов Гиннеса

Французские пекари попали в Книгу рекордов Гиннеса
Фото: guinnessworldrecords.com

Новый рекорд Гиннеса по количеству сортов сыра, использованных для приготовления пиццы был установлен в Лионе, Франция, сообщает AgroPortal.

Как говорится в сообщении Guinness World Records («Книга рекордов Гиннеса»), три шеф повара приготовили рекордную пиццу на профессиональной выставке для отельеров и рестораторов 25 сентября 2021 года. 

Пицца была покрыта 834 различными сортами сыра, сложенными поверх теста для пиццы. 

Приготовленная пицца была стандартного размера, для этом поварам пришлось отрезать около 2 граммов каждого сорта сыра. 

Поварам сначала пришлось выложить все виды сыра слоями в форму, потом поместить на основу пиццы. Затем они удалили форму и закончили готовку, чтобы получить желаемый результат. 

Этот рекорд побил предыдущий, установленный французом Бенуа Брюэлем, также из Лиона, Франция. 22 февраля 2020 г. Он приготовил пиццу из 254 различных сыров.

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