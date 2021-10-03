На Донбассе построят два аэропорта

План трансформации Украины, который на днях обсуждали народные депутаты на совещании в Трускавце, должен системно способствовать росту ВВП и привлечению инвестиций, а также развития инфраструктуры на востоке страны, сообщает Корреспондент.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции во Львовской области.

"План трансформации институтов и экономики Украины – это фундаментальный проект. Над ним еще предстоит поработать. Это о том, как нам привлечь много денег в главные отрасли нашего государства, чтобы рос ВВП и инвестиции" , – отметил он.

Владимир Зеленский напомнил, что для роста экономики важным является и вопрос безопасности, и добавил, что отдельной важной составляющей трансформации Украины является вопрос Донбасса.

"Действительно, многие инвесторы обеспокоены тем, что у нас на востоке страны война. И им нужно показывать, что государство развивается. Поэтому строится инфраструктура на Донбассе. И чтобы люди на временно оккупированных территориях видели разницу" , – сказал президент.

Глава государства рассказал, что на Донбассе запланировано построить еще два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске. Он отметил, что также уже найдена площадка для аэропорта, который обеспечит авиасообщение с Мариуполем, ведь в самом городе строить аэропорт нельзя из-за вопроса безопасности.

Кроме того, по словам Владимира Зеленского, сложная ситуация с шахтами Донбасса.