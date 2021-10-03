Афганистан на грани социально-экономического коллапса

После захвата власти движением "Талибан" Афганистан столкнулся с крахом экономической и социальной систем. В дальнейшем это может перерасти в гуманитарную катастрофу, сообщает Обозреватель.

Чтобы избежать наихудшего сценария, талибы должны соблюдать условия, которые позволят увеличить международную помощь. Такое убеждение выразил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters﻿.

По его словам, Афганистан уже очень близок к социально-экономическому коллапсу, который опасен не только для его жителей и региона в целом, но и для международной безопасности.

Он отметил, что цены на продукты там подскочили более чем на 50% с момента прихода к власти талибов. К этому привело замораживание активов страны в сумме $9 миллиардов, которые хранятся в иностранных резервах Центрального афганского банка.

Изъятие иностранных доходов только разжигает инфляцию, подчеркнул главный дипломат ЕС. Также добавил, что банковская система Афганистана в значительной степени парализована, люди не могут снимать свои накопления. Система здравоохранения, которая во многом зависела от иностранной помощи, "тоже близка к краху".

"Если ситуация сохранится и с приближением зимы, это может обернуться гуманитарной катастрофой. А еще спровоцировать массовую миграцию в соседние государства" , – заявил он.

Напомним, что Евросоюз увеличил свою гуманитарную помощь Афганистану после прихода к власти талибов, но прекратил оказание помощи в целях развития. На такой шаг пошли другие страны и Всемирный банк.

Боррель считает, что ситуация в Афганистане может обернуться гуманитарной катастрофой и привести к массовой миграции

Боррель добавил, что реакция ЕС на афганский кризис будет зависеть от "поведения новых властей" страны, и любое возобновление отношений потребует от талибов соблюдения условий, включая права человека.