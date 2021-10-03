Большинство украинцев готовы на зарплату в конверте
Только четверть украинцев категорически против серых выплат, сообщает UBR.
Подавляющее большинство (76%) украинцев, которые ищут работу, готовы принять предложение получать неофициальную зарплату. Об этом свидетельствует опрос системы поиска вакансий GorodRabot.com.ua среди 1100 жителей Украины.
При этом почти половина (47%) соискателей полностью готовы на выплаты в конвертах, а 29% граждан согласились бы на неофициальный расчет в течение 1-2 лет.
Одновременно только четверть (24%) украинцев категорически не готовы получать неофициальную зарплату, поскольку "думают о своем будущем".
При этом чаще всего серую зарплату предлагают начинающиющим специалистам, но она лишает граждан социальных гарантий в будущем.
Напомним, по состоянию на 1 сентября сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составила 3,929 млрд грн. Это на 0,8%, или 320 тыс. грн больше по сравнению с началом августа. С начала года зарплатные долги выросли на 1,317 млрд грн, или 50,4%, а по сравнению с данными годичной давности – на 1,037 млрд грн, или 35,9%.