Большинство украинцев готовы на зарплату в конверте

Только четверть украинцев категорически против серых выплат, сообщает UBR.

Подавляющее большинство (76%) украинцев, которые ищут работу, готовы принять предложение получать неофициальную зарплату. Об этом свидетельствует опрос системы поиска вакансий GorodRabot.com.ua среди 1100 жителей Украины.

При этом почти половина (47%) соискателей полностью готовы на выплаты в конвертах, а 29% граждан согласились бы на неофициальный расчет в течение 1-2 лет.

Одновременно только четверть (24%) украинцев категорически не готовы получать неофициальную зарплату, поскольку "думают о своем будущем".

При этом чаще всего серую зарплату предлагают начинающиющим специалистам, но она лишает граждан социальных гарантий в будущем.

Напомним, по состоянию на 1 сентября сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составила 3,929 млрд грн. Это на 0,8%, или 320 тыс. грн больше по сравнению с началом августа. С начала года зарплатные долги выросли на 1,317 млрд грн, или 50,4%, а по сравнению с данными годичной давности – на 1,037 млрд грн, или 35,9%.