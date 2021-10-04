Погода в понедельник: днем до +22°

В понедельник, 4 октября, в Украине без осадков, днем воздух прогреется до 11-22°, сообщает Деловая столица.

"4 октября переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с" , — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, в южной части и на Закарпатье местами 5-10° тепла; днем 11-16°, на Прикарпатье и Закарпатье местами 17-22°.

В Киеве и Киевской области 4 октября без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью в столице 3-5° тепла, днем ​​14-16°; по области ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 11-16° тепла.

В последующие два дня, 5-6 октября, в Украине, по прогнозам синоптиков, сохранится сухая и солнечная погода.