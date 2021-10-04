Ирина Федишин показала, как провела выходной с мужем и сыновьями

Украинская певица Ирина Федишин провела выходной вместе с семьей – мужем и сыновьями. Они отправились в Карпаты, где занимались рыбалкой, сообщает 24 Канал.

Популярная украинская певица Ирина Федишин имеет напряженный график и много времени посвящает работе. В то же время она не забывает проводить время с семьей. Она отправилась в Карпаты вместе с мужем Виталием и сыновьями, Юрием и Олегом.

Выходной семья провела за рыбалкой. Они сидели друг возле друга и внимательно следили за удочками. Ирина Федишин даже продемонстрировала рыбу, которую смогла поймать. Она поделилась, что также планирует сходить в лес.

"Суббота! Сегодня у нас семейный день. Люблю рыбачить и собирать грибы. Рыбки сегодня наловили, осталось пойти в лес на грибы," , – рассказала Ирина Федишин.

Фото из инстаграма Ирины Федишин

Фото из инстаграма Ирины Федишин

На рыбалку певица оделась в спортивный наряд, но все равно имела стильный вид. Она позировала перед камерой в черных узких джинсах и удлиненном оранжевом худи. Ирина Федишин дополнила образ трендовой кепкой и кроссовками.