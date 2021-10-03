В Украине расширят список товаров, которые нельзя вернуть

В правительстве намерены расширить перечень товаров, которые не подлежат обмену/возврату, из-за их специфических свойств. В список попадут сигареты и жидкости для вейпов, букеты цветов, а также ветеринарные препараты. Лекарства и продукты тоже останутся невозвратными, сообщает Обозреватель.

Одновременно планируется внедрить исключение из правил в случае, если "запрещенный" товар будет запечатан в вакуумную упаковку. В таком случае его можно будет обменять/вернуть на общих основаниях. Новшества предусматривает новая редакция Перечня товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возврату), утвержденного постановлением Кабмина от 19.03.1994 № 172. Проект изменений разработало Министерство экономики и обнародовало﻿ для общественного осуждения на сайте ведомства.

Авторы проекта утверждают, что Перечень "невозвратных" товаров уже давно устарел, так как не пересматривался еще с момента его принятия 20 лет назад. За это время принят ряд новых законов, которыми названия товаров из перечня претерпели изменения. Это, например, касается определения "продовольственных товаров", "лекарственных препаратов и средств" и т.п. Поэтому сегодняшние реалии требуют расширения перечня.

В частности, в отдельную группу товаров, которые нельзя обменять/вернуть, предлагается выделить табак и табачные изделия.

Помимо этого, под запрет попадут:

все продовольственные товары;

ветеринарные препараты;

животные и растения;

кормовые материалы, семена, посадочный материал;

жидкости, используемые в электронных сигаретах, устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, мундштуки на сигары и сигареты и их части.

Согласно пояснительной записке к проекту акта, отсутствие в перечне запрещенных к возврату товаров такой группы как растения создает финансовые трудности для их производителей, ландшафтных дизайнеров, флористов-дизайнеров, а также продавцов цветочных и зоомагазинов. Правовых оснований для отказа в возврате готовых букетов и срезанных цветов фактически нет, а шанс повторной продажи такого товара ничтожно мал. Как правило, возвратные букеты утилизируются, а их продавцы несут убытки.

Кроме того, за 20-летний период действия перечня изменился и подход к упаковке товаров. Сейчас довольно распространены герметичные (вакуумные) упаковки. Это дает возможность соблюдать требования санитарных правил и обеспечивает сохранность товаров.

В связи с этим проектом предусмотрено, что товар все-таки можно вернуть/обменять, если он упакован в герметичную упаковку, которая не повреждена. Таким образом покупатель получит дополнительное право на возврат товара, который не был в употреблении, а предприниматель сможет повторно продать такой товар без убытков.