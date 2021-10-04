4 октября: праздники, приметы и что нельзя делать

В понедельник, 4 октября, в Украине отмечается народный праздник День Кондрата. Именины празднуют Андрей, Данила, Дмитрий, Кондрат и Назар, сообщает Обозреватель.

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День Кондрата

4 октября православные верующие отмечают память апостола от семидесяти епископа Кодрата. В первом веке он проповедовал слово Божье в Афинах и многих обратил в христианство. Однажды язычники схватили его и заключили в тюрьму, где святой погиб от голода.

Наши предки считали, что на Кондрата обязательно нужно усердно трудиться – это сулило богатство. В этот день молотили зерно, а вечером работников угощали щедрым ужином.

Святой Кодрат Афинский. Источник: azbyka.ru

Что нельзя делать 4 октября

Согласно народным суевериям, на Кондрата нельзя отряхивать воду с вымытых рук, возвращать пустую посуду, дарить подарки и садиться за стол 13 людям одновременно.

В норах у кротов много соломы – зима будет холодная. Источник: Pixabay

Приметы 4 октября