Тимошенко заявила о планах власти закрыть "Свободу слова"
Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко сказала, что программу "Свобода слова Савика Шустера" могут закрыть. А самого ведущего убрать из страны, сообщает Обозреватель.
Об этом политик заявила в эфире телепередачи. Со слов Тимошенко, власть начала преследования указанной программы.
"Я следила за тем, как каждый президент лично травил вас, как забирал у вас право говорить правду. Я хочу вас предупредить: начинается новый период, когда этап мечтаний расправ с вами – уже реальность", – говорила депутат.
По ее словам, скоро начнутся попытки закрыть телепрограмму, а самого Шустера попытаются выдворить из Украины. В связи с этим Тимошенко призвала привлечь внимание к этому вопросу и защитить "Свободу слова".
"Начнется попытка ликвидации программы "Свобода слова" и попытка вас лично снова убрать из Украины", – сказала Тимошенко.
Программа "Свобода слова Савика Шустера" начала снова вещать на украинском телевидении с сентября 2019 года. Политическое ток-шоу выходит по пятницам на телеканале "Украина".
В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудили конфликт спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Также они поговорили о том, нужна ли в нашей стране обязательная вакцинация, о грядущем отопительном сезоне и задержании Михеила Саакашвили в Грузии.
Первым инициатором отставки главы ВР был его коллега по парламенту, глава фракции СН Давид Арахамия. Он пояснил свою позицию тем, что Разумков якобы уже не разделяет постулаты "слуг народа".