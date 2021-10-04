Ученые рассказали, почему на самом деле собаки любят высовываться в окно авто

Собаки часто высовывают голову в окно авто. Большинство хозяев думают, что любимцев просто интересуют новые виды. В действительности же, дело в сканировании новой территории. И большую роль в этом играет именно обоняние, а не зрение, сообщает 24 Канал.

Запахи в вашем автомобиле кажутся собакам достаточно скучными. Однако благодаря исследованию новых ароматов вне автомобиля, четвероногие получают максимум информации от окружающей среды.

Собаки – существа, которые в основном руководствуются своим обонянием. Их нос невероятно чувствителен – собачки чувствуют окружающие запахи в 10 тысяч раз лучше, чем люди.

Часто домашний любимец может залезть в кучу мусора, радоваться вонючим носкам или вылезать из приоткрытого окна в машине – все эти действия обусловлены тем, что собака считывает огромное количество информации, скрытой в окружающей среде.

Познать мир с помощью носа

Когда пес высовывается из машины, его нос буквально "плывет" по потокам воздуха. По мере того, как воздух попадает в нос собаки, он может проходить по одному из трех путей – верхнему, среднему или нижнему. Верхний проход предназначен для обоняния, а нижние преимущественно служат для дыхания. Верхняя часть носового отверстия существует для получения окружающих запахов с максимальной эффективностью. Именно благодаря верхнему проходу ваша собака может узнать информацию по площади более 3000 километров.

Встречаясь с потоками воздуха, нос собаки задействует почти 300 миллионов обонятельных рецепторов. Они создают своеобразный "лабиринт" в носу животного, увеличивая площадь запаха.

Для сравнения, человек имеет только один носовой проход, который используется и для обоняния, и для дыхания. Кроме того, мы используем две ноздри одновременно, когда собаки задействуют их отдельно. Это помогает домашним любимцам понять, откуда идет запах – слева или справа.

Рецепторы обоняния будут передавать информацию в часть мозга, которая отвечает за запахи – обонятельную кору. Обонятельная кора собаки в 40 раз больше нашей. Это большое количество связей помогает вашему любимцу запомнить уникальные подписи запахов различных местностей.

Наслаждаются ли собачки пейзажем? Возможно. Хотя глаза у собаки не так развиты, зрение помогает им полностью понять окружающую среду.

Чем особенно собачье зрение

На самом деле, собаки видят гораздо хуже, чем люди. Некоторые породы видят окружение как в тумане. Кроме того, собаки не различают определенные цвета – наши домашние любимцы являются врожденными дальтониками. Вместо ярких цветов животные видят только оттенки серого.

Не стоит забывать, что кроме феноменального обоняния собаки имеют прекрасный слух. Поэтому, когда вы выезжаете с вашим любимцем за город, собака получает новую большую картину мира – запахи, звуки и виды дороги обеспечат собаке незабываемую поездку.