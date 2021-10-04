Курс валют НБУ на 4 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 4 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 3 октября, упал на 1 коп до 26.61 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 30.87 за 1 евро.
Курс рубля снизился до отметки 3.64 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 17 коп до 36.03 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 28.62 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 5 коп до 6.74 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.610000
|EUR
|Евро
|30.871600
|RUB
|Рубль
|0.364300
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.031300
|CHF
|Швейцарский франк
|28.616000
|PLN
|Польский злотый
|6.737400