Курс валют НБУ на 4 октября

Курс валют НБУ на 4 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 4 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 3 октября, упал на 1 коп до 26.61 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 30.87 за 1 евро.

Курс рубля снизился до отметки 3.64 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 17 коп до 36.03 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 28.62 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 5 коп до 6.74 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.610000 --0.008
EUR Евро 30.871600 +0.049
RUB Рубль 0.364300 --0.001
GBP Фунт стерлингов 36.031300 +0.168
CHF Швейцарский франк 28.616000 +0.144
PLN Польский злотый 6.737400 +0.052

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