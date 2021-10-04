Курс валют НБУ на 4 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 4 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 3 октября, упал на 1 коп до 26.61 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 30.87 за 1 евро.

Курс рубля снизился до отметки 3.64 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 17 коп до 36.03 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 28.62 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 5 коп до 6.74 за 1 польский злотый.