Газовый кризис в Европе толкает цены на АЗС в Украине вверх

Газовый кризис в Европе толкает цены на АЗС в Украине вверх
Фото: Pixabay

Октябрь принесет украинским водителям ряд неприятных сюрпризов. Отметим, что цены на топливо в Украине зависят от стоимости ресурса на внешних рынках и установленного Нацбанком курса валюты. И если со вторым проблем нет (гривна постепенно укрепляется), то с первым – все иначе: сегодня на внешних рынках средние цены на разные виды топлива растут, сообщает UBR.

К тому же стремительно дорожает и голубое топливо, что не может не отразиться на стоимости автогаза (СУГ) у нас. Спрос на горючее увеличивается, поскольку на иностранных рынках многие отрасли выходят из кризиса, спровоцированного пандемией: потребность в топливе у производителей растет, а с нею – и цены. И наша страна тут не исключение.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн обращает внимание на еще одну специфику топливного рынка как в мире, так и в Украине, которая вырисовалась за несколько последних лет. Мировой рынок целиком перекроился, прежде всего, в плане сезонного спроса на горючее, а также – по стоимости в сравнении с разными типами топлива.

"Ранее в мире летом был максимальный спрос на бензин. В частности – в США. А зимой – на передний план выходил дизель и мазут, которые использовались для отопления. То же и с сжиженным газом. Всегда считалось, что летом автомобилисты его потребляют особенно часто. Но в последние два-три года эти тенденции перемешались", – говорит эксперт.

СУГ тоже стал очень популярным, так как его начали широко использовать в отоплении. Яркий пример тут – Польша. Кроме того, структура его потребления в мире после пандемии изменилась: сейчас его стали намного больше использовать в нефтехиме. Еще 10 лет назад мировые котировки автогаза были вдвое меньше, чем бензина. Сегодня они уже уровнялись.

Во всяком случае, цены на разные виды топлива выглядели на 1 октября, например, по Киевской области так:

  • бензин: А-95 дороже всего на АЗС Shell, ОККО, SOCAR и WOG – 31,17 грн/л. Дешевле всего у "Авиас" – 28,95 грн/л. Бензин А-92 дороже всего на заправках SOCAR – 30,98 грн/л. Дешевле всего у той же "Авиас" – 27,95 грн/л;
  • дизель: самый дорогой у SOCAR – 32,98 грн/л. Самый дешевый – у Motto – 27,08 грн/л;
  • автогаз: самые высокие цены у ОККО – 18,49 грн/л. Самые низкие у "Авантаж 7" – 16,65 грн/л.

Чего ждать от цен на бензин

В Украине действует госрегулирование цен на бензин, которое зависит от мировых котировок нефти. Свое решение о максимально дозволенных расценках на АЗС Минэкономики опубликует сегодня.

Сергей Куюн уверен, что ценовой "потолок" по бензину повысится на 50 коп./литр максимум. Но в дальнейшем на ценообразование повлияет и спрос на выгодный для отопления мазут, "о котором уже все забыли".

"К счастью, на нефтяном рынке таких существенных скачков, как на газовом, не происходит. Но цена потихоньку будет ползти вверх. Сейчас – $77 за баррель. Конечно, например, в Украине на фоне газового кризиса растет спрос на мазут, который используют для отопления. Спрос на нефтепродукты, очевидно, потянет за собою цены на нефть", – акцентирует эксперт.

Гендиректор сети АЗС SunOil Леонид Косянчук считает, что бензин прибавит в цене 50-80 коп./литр, а на установленное повышение стоимости топлива Минэкономики сразу же отреагируют премиальные бренды. Остальные компании (низкого и среднего ценового сегмента) могут переписать свои прайсы несколько позже.

"Если сравнить с тем же периодом прошлого года, то цены тогда не росли. Уборочная кампания уже завершилась, потребление утихло. А в этом месяце – наоборот. И это может свидетельствовать о том, что в Европе появляются признаки успешной борьбы с пандемией: некоторые отрасли выходят из рецессии. Спрос на топливо растет", – поясняет он.

Аналогично подорожает дизель и СУГ

По дизелю подорожание, вероятно, будет даже больше, чем по бензину. По этому виду топлива накопилось так называемое отсроченное подорожание. По словам Косянчука, дизель должен был прибавить в цене больше, чем установило Минэкономики. В свою очередь, Куюн прогнозирует, что максимально допустимая правительством стоимость ресурса тоже повысится на 50 коп.

А вот розничные цены на автогаз госрегулированию не подлежат. В этом отношении СУГ – автономный вид топлива. Более того, у него своя строго физическая специфика, из-за которой он дешеветь не собирается: при снижении температуры его плотность существенно увеличивается, а объем, логично, уменьшается.

Газ покупают в опте на тонны, а продают в рознице на литры, поэтому при холодной погоде с одной тонны газа получается меньше литров, что тоже влияет на цену. Наши собеседники все сходятся в том, что удешевление СУГ точно не предвидится, так как стоимость текущих поставок по импорту остается высокой.

"Природный газ уже стоит в Европе на фьючерсах более $1,2 тыс. за 1000 куб. м., а по контрактах на день вперед – $780-820 за 1000 куб. м. Это тот энергоресурс, который тянет за собой и нефть, и нефтепродукты, и сжиженный газ. Поэтому и автогаз тоже подорожает. Все опять же привязано к ценам на внешних рынках", – резюмировал Косянчук.

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