Газовый кризис в Европе толкает цены на АЗС в Украине вверх

Октябрь принесет украинским водителям ряд неприятных сюрпризов. Отметим, что цены на топливо в Украине зависят от стоимости ресурса на внешних рынках и установленного Нацбанком курса валюты. И если со вторым проблем нет (гривна постепенно укрепляется), то с первым – все иначе: сегодня на внешних рынках средние цены на разные виды топлива растут, сообщает UBR.

К тому же стремительно дорожает и голубое топливо, что не может не отразиться на стоимости автогаза (СУГ) у нас. Спрос на горючее увеличивается, поскольку на иностранных рынках многие отрасли выходят из кризиса, спровоцированного пандемией: потребность в топливе у производителей растет, а с нею – и цены. И наша страна тут не исключение.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн обращает внимание на еще одну специфику топливного рынка как в мире, так и в Украине, которая вырисовалась за несколько последних лет. Мировой рынок целиком перекроился, прежде всего, в плане сезонного спроса на горючее, а также – по стоимости в сравнении с разными типами топлива.

"Ранее в мире летом был максимальный спрос на бензин. В частности – в США. А зимой – на передний план выходил дизель и мазут, которые использовались для отопления. То же и с сжиженным газом. Всегда считалось, что летом автомобилисты его потребляют особенно часто. Но в последние два-три года эти тенденции перемешались" , – говорит эксперт.

СУГ тоже стал очень популярным, так как его начали широко использовать в отоплении. Яркий пример тут – Польша. Кроме того, структура его потребления в мире после пандемии изменилась: сейчас его стали намного больше использовать в нефтехиме. Еще 10 лет назад мировые котировки автогаза были вдвое меньше, чем бензина. Сегодня они уже уровнялись.

Во всяком случае, цены на разные виды топлива выглядели на 1 октября, например, по Киевской области так:

бензин: А-95 дороже всего на АЗС Shell, ОККО, SOCAR и WOG – 31,17 грн/л. Дешевле всего у "Авиас" – 28,95 грн/л. Бензин А-92 дороже всего на заправках SOCAR – 30,98 грн/л. Дешевле всего у той же "Авиас" – 27,95 грн/л;

дизель: самый дорогой у SOCAR – 32,98 грн/л. Самый дешевый – у Motto – 27,08 грн/л;

автогаз: самые высокие цены у ОККО – 18,49 грн/л. Самые низкие у "Авантаж 7" – 16,65 грн/л.

Чего ждать от цен на бензин

В Украине действует госрегулирование цен на бензин, которое зависит от мировых котировок нефти. Свое решение о максимально дозволенных расценках на АЗС Минэкономики опубликует сегодня.

Сергей Куюн уверен, что ценовой "потолок" по бензину повысится на 50 коп./литр максимум. Но в дальнейшем на ценообразование повлияет и спрос на выгодный для отопления мазут, " о котором уже все забыли".

"К счастью, на нефтяном рынке таких существенных скачков, как на газовом, не происходит. Но цена потихоньку будет ползти вверх. Сейчас – $77 за баррель. Конечно, например, в Украине на фоне газового кризиса растет спрос на мазут, который используют для отопления. Спрос на нефтепродукты, очевидно, потянет за собою цены на нефть" , – акцентирует эксперт.

Гендиректор сети АЗС SunOil Леонид Косянчук считает, что бензин прибавит в цене 50-80 коп./литр, а на установленное повышение стоимости топлива Минэкономики сразу же отреагируют премиальные бренды. Остальные компании (низкого и среднего ценового сегмента) могут переписать свои прайсы несколько позже.

"Если сравнить с тем же периодом прошлого года, то цены тогда не росли. Уборочная кампания уже завершилась, потребление утихло. А в этом месяце – наоборот. И это может свидетельствовать о том, что в Европе появляются признаки успешной борьбы с пандемией: некоторые отрасли выходят из рецессии. Спрос на топливо растет" , – поясняет он.

Аналогично подорожает дизель и СУГ

По дизелю подорожание, вероятно, будет даже больше, чем по бензину. По этому виду топлива накопилось так называемое отсроченное подорожание. По словам Косянчука, дизель должен был прибавить в цене больше, чем установило Минэкономики. В свою очередь, Куюн прогнозирует, что максимально допустимая правительством стоимость ресурса тоже повысится на 50 коп.

А вот розничные цены на автогаз госрегулированию не подлежат. В этом отношении СУГ – автономный вид топлива. Более того, у него своя строго физическая специфика, из-за которой он дешеветь не собирается: при снижении температуры его плотность существенно увеличивается, а объем, логично, уменьшается.

Газ покупают в опте на тонны, а продают в рознице на литры, поэтому при холодной погоде с одной тонны газа получается меньше литров, что тоже влияет на цену. Наши собеседники все сходятся в том, что удешевление СУГ точно не предвидится, так как стоимость текущих поставок по импорту остается высокой.