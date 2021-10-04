Пятов объяснил, почему матч с Динамо завершился вничью

В матче 10-го тура УПЛ Динамо и Шахтер не порадовали болельщиков голами и завершили битву вничью 0:0. Игру прокомментировал вратарь Шахтера Андрей Пятов, сообщает 24 Канал.

Пятов заявил, что Шахтер уже проделал большую работу, но впереди еще много более тяжелой работы.