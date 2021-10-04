Саакашвили обвинили в планировании убийства оппозиционеров
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что задержанный Михеил Саакашвили и его команда планировали убийства оппозиционеров, сообщает Сегодня.
Об этом он заявил в эфире телекомпании "Имеди".
По информации спецслужб, Саакашвили хотел организовать провокацию на акции в Тбилиси.
"Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров...
Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов", – заявил Гарибашвили.
Гарибашвили отметил, что лидер "Единого Национального движения" Ника Мелия не поддержал эту идею.
Тем временем Ника Мелия анонсировал на своей странице в Facebook акцию в поддержку Саакашвили.
Митинг "Свободу Мише" собираются провести в замке Рустави 4 октября, в 15:00.