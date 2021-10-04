Алина Гросу сообщила о трагедии в семье

У украинской певицы Алины Гросу умерла бабушка Клавдия. 26-летняя артистка сама сообщила о трагедии и рассказала, что именно бабушка активно занималась ее воспитанием, научила ходить и говорить, сообщает Обозреватель.

Звезда написала об утрате на своей странице в Instagram. В посте Гросу прикрепила две архивных фотографии, на которых она запечатлена вместе с бабушкой. Очевидно, снимки были сделаны у женщины дома.

Певица призналась: она тяжело переживает смерть родного человека. "Очень-очень больно..." – написала украинка.

Гросу вспомнила, что, когда была маленькой, называла свою бабушку "Каваня" – вероятно, неправильно выговаривая имя женщины.

Алина Гросу с Клавдией Ивановной. Источник: Instagram / alina_grosu