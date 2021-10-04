Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 миллионов

Президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, сообщает Слидство.Инфо.

Документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании, частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников. В частности журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить деньги. Эти средства могли быть частью истории по выводу и отмывания денег "Приватбанка".

Об этом говорится в фильме-расследовании "Оффшор 95".

Как говорится в расследовании, более 600 журналистов со всего мира год исследовали 11,9 миллионов оффшорных документов, которые стали публичными после новой масштабной утечки. Этот проект получил название Pandora Papers.

Во время работы над проектом журналисты нашли подтверждение информации, опубликованной во время президентской гонки весной 2019 года. А именно схемы, по которой оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1 + 1".

Достоверность приведенной в документах Pandora Papers и в схеме информации показали источника.

Журналисты показали опубликованную на выборах схему британскому эксперту по финансовым преступлениям Грэму Барроу. Эксперт назвал операции, отраженные в схеме, подозрительными.

"Каждый раз, когда я вижу серию соглашений, которые выглядят вот так, для меня это красный флажок. Это выглядит как неоправданно сложная серия сделок и, следовательно, вероятно, есть причина, которая отличается от чисто коммерческой причины" , - отметил он.

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Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефир и еще одного "кварталовца" - сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" - документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.

Как пояснил эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть, фирма Ивана Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального - Владимира Зеленского и его партнеров.

Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, 40 миллионов долларов формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал. Британский эксперт по финпреступлениям Грэм Барроу отметил непрозрачность такой операции.

"Взнос в капитал - это взнос в капитал, и он отделяться от любого рода коммерческих договоренностей, которые должны быть прозрачными" , - рассказал он.

В то же время оффшорные компании, которые вероятно перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов из "Приватбанка" - совладельцем этого банка ранее был Игорь Коломойский.

Кроме того, по данным источников журналистов, перевод денег происходил через кипрский филиал "Приватбанка" - тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке. То есть оффшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег.

Журналисты пытались получить комментарии от всех фигурантов этой истории. Впрочем, на вопрос журналистов ответил только Борис Шефир. В отличие от своих партнеров, он в политику не пошел, и сейчас - владелец существенной части оффшорного бизнеса "кварталовцев".

На вопрос, зачем "Кварталу 95" оффшоры, он ответил:

"Это вы поставьте нашим законодателям (вопросы - ред.), которые такую ситуацию создали, что постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно - защитить свои интересы".

Шефир также добавил, что начал закрывать оффшорную часть бизнеса. На уточняющие вопросы он не ответил.

Также журналисты пытались получить позицию президента Владимира Зеленского в отношении миллионов от олигарха Коломойского и оффшорных дивидендов. Впрочем, у Зеленского сообщили, что "ответа не будет".